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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут избавиться от обузы

Три знака Зодиака, которые сегодня смогут избавиться от обузы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда по мнению астрологов, необходимо двигаться вперед – условия для достижения любых, даже самых сложных, целей сложится благоприятная. Правда, скорее всего, для этого придется чем-то пожертвовать, но такой поступок совершенно не обязательно окажется негативным. 

Сегодня, 29 апреля, чем-то пожертвовать ради своей цели придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них обнаружат, что избавились от обузы. 

Близнецы

Близнецы, которые давно стремились попробовать себя в новой профессиональной ипостаси, вряд ли найдут общий язык со своим начальством, которое привыкло видеть их в присущем им амплуа. Конфликт может привести к увольнению, а оно – к приему на новую работу. 

Рак 

Раки, увязнув в рабочих делах, в который раз могут натолкнуться на непонимание близкого человека, который никак не хочет понять специфику их профессии. Впрочем, звезды не рекомендуют им расстраиваться заранее: расставание с ним может стать лучшим выходом. 

Рыбы

Рыбам – особенно те из них, кто является руководителем, – придется столкнуться с желанием одного из работников написать заявление об уходе. Представители знака могут смело его подписывать – на место нерадивого работника тут же придет другой, опытный и инициативный. 

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