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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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34
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня смогут наладить отношения с бывшей любовью

День, символом которого является колесо, возвращает в нашу жизнь ситуации и людей, с которыми мы имели дело в прошлом.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Как правило, это делается для того, чтобы исправить допущенные ранее ошибки и сделать соответствующие выводы. В такое время также можно встретить свою прежнюю любовь и либо возобновить отношения, либо, расставив все точки над «и», завершить их окончательно.

Сегодня, 22 октября, прошлое — в том или ином виде — войдет в жизнь каждого знака Зодиака, но три из них смогут встретиться с бывшей любовью и наладить отношения с этим человеком.

Овен

Овны под горячую руку могут рассориться с любимым человеком, доведя дело до расставания. Поскольку вина за раздор чаще всего лежит на них, любимые люди не спешат к ним возвращаются, но сегодня судьба даст им шанс не только пообщаться с бывшей любовью, но и признать свою вину.

Телец

Тельцы в силу своей вспыльчивости в личной жизни время от времени попадают в ситуацию, когда, высказав любимому человеку все свое недовольство, включая оскорбления, они, остыв, удивляются, что тот ушел. В этот день .они получат прекрасную возможность решить все миром

Стрелец

Стрельцы — точнее, те из них, кто до сих пор не может забыть первую любовь — уверены, то этот человек давно забыл их. Однако это не так, но узнать о его отношении представители знака смогут, только побеседовав с ним — для этого необходимо сделать первый — самый трудный — шаг,

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