Три знака Зодиака, которые сегодня смогут найти давно потерянные вещи

Для активных действий день не самый благоприятный, поэтому нужно вспомнить о том, что на календаре выходной и посвятить время отдыху – лучше всего, пассивному. Можно улаживать былые конфликты, мириться с друзьями и знакомыми, заводит новые связи, которые в ближайшее время помогут продвинуться в карьерном отношении. Открывшиеся сегодня сверхспособности помогут отыскать давно потерянные вещи.

Сегодня, 22 июля, отыскать давно потерянные вещи смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них в этом смысле особенно повезет.

Любящие все разбрасывать Львы (23.07 – 21.08) часто теряют вещи, но, как правило, почти сразу их и находят, но на этот раз все окажется не так просто – искомый предмет будет упрямиться и не захочет находиться. Звезды советуют представителям знака успокоиться и вспомнить, что они делали перед тем, как его потеряли. Если картина будет максимально детальной, место, куда была заброшена вещь, сразу всплывет в памяти.

У аккуратистов-Дев (22.08 – 23.09) в принадлежащем им доме или квартире, как правило, идеальный порядок, но это не значит, что у них не пропадают вещи, которые впоследствии находятся в самых неожиданных местах. Сегодня представители знака, повинуясь какой-то неведомой для них силе, потянутся туда, куда, казалось бы, заглядывали уже миллион раз, и – к большой своей радости – обнаружат свою пропажу.

Не заморачивающиеся по поводу порядка в доме Водолеи (21.01 – 18.02) решат устроить генеральную уборку в доме и отодвинув что-нибудь неподъемное – например, диван или шкаф – отыщут то, на чем уже поставили крест – например, украшение или документ. О том, как оно туда попало, интуиция представителям знака, конечно же, не расскажет, но это будет уже и неважно.

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