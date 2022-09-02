Три знака Зодиака, которые сегодня смогут найти пропавшие вещи и людей

Волшебный день, когда самым невероятным образом может сбыться то, что в другое время кажется непостижимым и недостижимым. Многие обнаружат у себя магические – в том числе и экстрасенсорные – способности. Уже на следующий день от них не останется и следа, так что имеет смысл воспользоваться ими, чтобы найти пропавшую вещь, а также разыскать человека или животное.

Сегодня, 2 сентября, экстрасенсами могут себя почувствовать представители всех знаков Зодиака, но три из них будут творить настоящие чудеса.

Дева (22.08 – 23.09)

Близнецы могут почувствовать в себе тягу к предсказанию событий, которые должны произойти в ближайшем будущем. Им достаточно будет посмотреть на человека, чтобы сказать, что его ждет. Вполне возможно, что таким образом они кому-то помогут решить, как поступить в том или ином случае. Единственное, чего не стоит делать в это время, так это озвучивать людям негативные прогнозы.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы неожиданно для себя обнаружат у себя способность находить пропавшие вещи. Скорее всего, все начнется с того, что они найдут дома предмет, который давно, но безрезультатно искали. Находка окажется похожей на чудо, а сами представители знака, войдя во вкус, обнаружат еще множество вещей, считавшихся давно и безнадежно потерянными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы пойдут дальше всех – они сегодня смогут отыскать пропавших животных и даже людей. Например, если у соседки убежала в неизвестном направлении ее любимая собачка, они вдруг увидят четкую и ясную картинку того, где эта потеряшка сейчас находится, и испытают искреннее удивление, когда ее именно там и обнаружат. То же самое может произойти и с давно не выходившими на связь людьми.

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