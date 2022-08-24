Три знака Зодиака, которые сегодня смогут найти выход из любой ситуации

День, в котором серьезную роль сыграет мистика, причем это может коснуться любой – как житейской, так и профессиональной – ситуации. Необходимо обращать внимание на знаки, которые будет подавать человеку Вселенная. Интересно, что им можно будет найти исключительно практическое применение – они дадут ответ относительно того, как поступить в тех или иных жизненных обстоятельствах.

Сегодня, 24 августа, найти выход из любой ситуации смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них сделают это поистине виртуозно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам очень важно обращать внимание на моменты, которые не будут укладываться в общую картину мира – во всяком случае, в том смысле, в каком они ее понимают. Если что-то будет происходит не так, как надо, значит, в этом – как это ни странно для представителей знака – есть некий важный смысл. Именно о нем стоит подумать, решая ту или иную задачу: самым неожиданным образом в этом и будет состоять правильный ответ.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – пожалуй, самый самонадеянный знак Зодиака, его представители – из тех, кто может спросить у Вселенной: "Чем тебе помочь?" Тем не менее сегодня помощь все-таки понадобится им самим, а придет она от кого-то из близких людей. Им нужно будет прислушаться к их советам или подсказке, которую они дадут: последовав им, можно будет найти выход из любой профессиональной или житейской ситуации.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи часто действуют интуитивно, по наитию, не подключая разум и логику, однако сегодня таким образом решить возникшие у них в жизни бытовые или профессиональные вопросы им не удастся. Знаками, которые помогут им выйти победителями из любой ситуации, станут рекомендации, полученные на консультации у психолога или из соответствующей литературы – они обязательно сработают.

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