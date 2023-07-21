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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут отомстить своим обидчикам

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут отомстить своим обидчикам

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день благоприятен для решительных действий, но только в том случае, если они тщательно просчитаны и продуманы – на экспромте «выехать» не удастся. Нельзя также менять курс, взятый на достижение цели, и отказываться от проекта, который уже находится в работе, в пользу нового – еще не начатого. Также обстоятельства сегодня сложатся таким образом, что можно будет отомстить обидевшему вас человеку. Вот только прежде чем это делать, стоит хорошо подумать: скорее всего, легче от мести никому не станет. 

Сегодня, 21 июля, отомстить своим обидчикам смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них в этом смысле будут вне конкуренции. 

Злопамятные Девы (22.08 – 23.09), так уж они устроены, ничего и никогда не забывают, поэтому оскорбление – даже то, что нанесли им давным-давно – в их памяти выглядит как новенькое. Поэтому сегодня представители знака с удовольствием воспользуются обстоятельствами, которые позволят им отыграться на их обидчике – даже если обида существует только в их воображении. 

Бесшабашные Стрельцы (23.11 – 21.12), которых отличает редкая незлобивость, поэтому их обидчики могут спасть спокойно – представителей этого знака они могут не опасаться. И даже, казалось бы, удачные обстоятельства, которые будут как будто бы подталкивать их к отмщению, ничего не смогут с ними сделать – чтобы заставить их вредить окружающим надо очень сильно постараться. 

Козероги (22.12 – 20.01) не забывают обид не потому, что злые – просто, как говорится в известном анекдоте, у них хорошая память: человека, который задел их словом, дело или хотя бы косым взглядом, не может чувствовать себя в безопасности. Ну, а уже если сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы посчитаться с теми, кто перед ними виноват, можно не сомневаться: они ими обязательно воспользуются. 

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Дата публикации
Просмотры
1033
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