Три знака Зодиака, которые сегодня смогут по-новому посмотреть на старую проблему

Нынешний день благоприятен для начала любого дела, главное – сосредоточиться на нем и не распыляться на другие, менее важные. Имеет также смысл завершить начатые ранее, но «подвисшие» дела: сделать это удастся тем, кто сможет посмотреть на решение привычной задачи под новым углом зрения.

Сегодня, 28 мая, заняться завершением отложенных до лучших времен дел рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из нужно посмотреть на старую проблему с новой – неожиданной – точки зрения.

Близнецы

Близнецы, в запасе у которых всегда есть два – порой, противоположных – варианта развития событий, будет из чего выбирать. Если же они придумают еще и третий, то смогут выйти на новый профессиональный уровень, что наилучшим образом скажется на их профессиональном положении.

Козерог

Козероги прилучаются редкостным трудолюбием, но с фантазией у них плохо: им проще работать привычным – квадратно-гнездом – методом, чем, образно говоря изобретать велосипед. Но сегодня этот номер у них не пройдет – без нового взгляда на привычные действия им не обойтись.

Водолей

Водолеи, как самый креативный знак Зодиака, придумывают что-то новое даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости, сегодня же им сам бог велел посмотреть доведенную до автоматизма работу с неожиданной точки зрения – результат удивит даже их самих.

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