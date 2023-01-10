Три знака Зодиака, которые сегодня смогут побороть свой страх

Нынешний сутки – одни из самых сложных дней во всем лунном месяце, когда нас провоцируют на ссоры и скандалы, причем подвоха можно ожидать как от окружающих людей, так и от обстоятельств в целом. Также могут "поднять голову" страхи, которые в другое – более позитивное – время спрятаны в глубинах подсознания. Избавиться от них можно одним-единственным способом – побороть их.
Сегодня, 10 января, сражаться со своими страхами придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них удастся преодолеть их.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки, кем бы они ни работали, пожалуй, самый боязливый знак Зодиака: у них много разных фобий, но больше всего их страшит необходимость покидать свою "раковину" – проще говоря, выходить из дома. Они уверены, что за его порогом их ожидает масса неприятностей, и нынешний день будет подогревать это их опасение. А избавиться от него довольно просто: нужно просто покинуть стены своего дома.
Лев (23.07 – 21.08)
Львы, как правило, производят впечатление людей, которые не боятся никого и ничего, но на самом деле это не так – просто представители знака умеют тщательно скрывать свои фобии. На самом деле ужас им внушает многое, но прежде всего – перспектива потерять свой авторитет в глазах окружающих. Главное для них сегодня – понять, что их общественный вес зависит только от них, а значит, все в их руках.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогов, как главных трудоголиков Зодиака, больше всего страшит потеря работы и, как следствие, зарплаты, и сегодня эта фобия примется за них всерьез. Звезды настоятельно советуют представителям знака вспомнить о том, что их карьера напрямую зависит от качества, количества и скорости их работы: пока они делают свое дело хорошо и быстро, никто не сможет занять их рабочее место.
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