Три знака Зодиака, которые сегодня смогут раскрыть чужие тайны

День, когда на смену физической приходит умственная и интеллектуальная деятельность, прежде всего в том, что касается проницательности – этим качеством будут обладать многие из нас, а возможно, и все – некоторым удастся раскрыть чужие тайны.

Сегодня, 2 февраля, проницательностью будут обладать представители всех знаков Зодиака, но трем из них удастся раскрыть чужие тайны.

Рак

Раки редко интересуются чужими тайнами – им вполне хватает обстоятельств собственной личной жизни, но сегодня в их распоряжении окажутся факты, которые – если, конечно, они сложат два и два – дадут им ключ к разгадке секрета, который хранит от них близкий человек.

Дева

Девы, хоть они никогда в этом и не признаются, любят узнавать чужие секреты – они разгадывают их как ребус, радуясь собственной наблюдательности и сообразительности. Сегодня они смогут раскрыть чужой секрет, чем могут воспользоваться не в самых добрых целях.

Стрелец

Стрельцы, при всей сосредоточенности на себе самих, иногда обращают внимание и на окружающих их людей, сегодня же этого просто нельзя будет избежать. Кто-то из близких настолько явно даст им понять, в чем состоит его тайна, что она станет явной даже для легкомысленных Стрельцов

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