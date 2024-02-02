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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут раскрыть чужие тайны

Три знака Зодиака, которые сегодня смогут раскрыть чужие тайны

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда на смену физической приходит умственная и интеллектуальная деятельность, прежде всего в том, что касается проницательности – этим качеством будут обладать многие из нас, а возможно, и все – некоторым удастся раскрыть чужие тайны. 

Сегодня, 2 февраля, проницательностью будут обладать представители всех знаков Зодиака, но трем из них удастся раскрыть чужие тайны. 

Рак 

Раки редко интересуются чужими тайнами – им вполне хватает обстоятельств собственной личной жизни, но сегодня в их распоряжении окажутся факты, которые – если, конечно, они сложат два и два – дадут им ключ к разгадке секрета, который хранит от них близкий человек. 

Дева 

Девы, хоть они никогда в этом и не признаются, любят узнавать чужие секреты – они разгадывают их как ребус, радуясь собственной наблюдательности и сообразительности. Сегодня они смогут раскрыть чужой секрет, чем могут воспользоваться не в самых добрых целях. 

Стрелец 

Стрельцы, при всей сосредоточенности на себе самих, иногда обращают внимание и на окружающих их людей, сегодня же этого просто нельзя будет избежать. Кто-то из близких настолько явно даст им понять, в чем состоит его тайна, что она станет явной даже для легкомысленных Стрельцов 

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