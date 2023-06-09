Три знака Зодиака, которые сегодня смогут "сканировать" окружающих людей

День, когда необходимо двигаться вперед – настойчиво, поступательно, не делая пауз и перерывов: только так можно будет достичь цели, которую человек поставил перед собой. В это время у человека также появляются – или проявляются – способности, которых он раньше за собой не замечал – например, он может "сканировать" окружающих людей, читая их помыслы и понимая замыслы – даже тайные.

Сегодня, 9 июня, "сканировать" окружающих людей смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них раскроют направленные против них козни и интриги.

Проницательными Овнов (21.03 – 20.04) назвать трудно – представители этого знака, как правило, не сразу понимают, что к чему, но сегодня они смогут во всем разобраться, не прилагая к этому особых усилий. Увидев лица своих коллег, они сразу поймут, что те что-то замышляют – правда, скорее всего, это будет приятный сюрприз, но расслабляться все-таки не стоит.

Самоуверенные Львы (23.07 – 21.08) считают, что они и так, без всякой помощи свыше, прекрасно разбираются в людях, поэтому могут легко – и с первого взгляда – "сканировать" любого человека. Но сегодня они, как говорится, смогут почувствовать разницу: только взглянув на человека, они сразу смогут сказать, что у него за душой. Скорее всего, это коснется незнакомца, от которого лучше держаться подальше.

Доверчивые Стрельцы (23.11 – 21.12), которые никого не обманывают просто потому, что не умеют этого делать, и от других соответствующего поведения не ждут. Но сегодня они смогут определить, что кто-то из близких им людей замышляет что-то недоброе – скорее всего, речь пойдет о любимом человеке, который, вполне возможно, задумался об измене.

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