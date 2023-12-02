Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня смогут увидеть себя со стороны

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
940
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которые сегодня смогут увидеть себя со стороны

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день пользуется у астрологов репутацией мистического – считается, что в этот день человек – посредством окружающих его людей – может увидеть себя со стороны, а свою жизнь – как будто бы с высоты птичьего полета. Такое "кино" позволяет понять причинно-следственные связи, сделать выводы о прошлом и понять, чего ждать от будущего. 

Сегодня, 2 декабря, увидеть свою жизнь как будто бы сверху смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них оценят себя и свое поведение со стороны. 

Близнецы 

Близнецам смотреть на себя со стороны – привычное дело, присущая им двойственность делает такую практику практически ежедневной. Но сегодня они могут увидеть совсем не то, что захотят: поведение человека, в котором они узнают себя, окажется настолько неприятным, что представители знака ужаснутся: неужели я выгляжу так же?! И – сделают важные выводы. 

Дева 

Девам, которые в последнее время озабочены своей внешностью, удастся точно определить, что именно в своем имидже они хотят изменить. Причем нужная идея может прийти им в голову, например, при наблюдении за случайными прохожими – понять, что модель схожа с представителями знака, а значит, ее облик желательно позаимствовать. 

Скорпион 

Скорпионы, увидев себя как будто бы со стороны – в поведении другого человека, неожиданно для себя поймут, как им действовать дальше в сложившейся в их жизни ситуации. Окажется, что таким образом – опосредованно – объективно оценить все обстоятельства гораздо проще, чем делая это с субъективной точки зрения. 

Читайте также: 

Самый титулованный пес в Украине: Овчарка Карбон попал в национальный реестр рекордов

Самый титулованный пес в Украине: Овчарка Карбон попал в национальный реестр рекордов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
940
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация