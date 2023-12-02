Три знака Зодиака, которые сегодня смогут увидеть себя со стороны

Нынешний день пользуется у астрологов репутацией мистического – считается, что в этот день человек – посредством окружающих его людей – может увидеть себя со стороны, а свою жизнь – как будто бы с высоты птичьего полета. Такое "кино" позволяет понять причинно-следственные связи, сделать выводы о прошлом и понять, чего ждать от будущего.

Сегодня, 2 декабря, увидеть свою жизнь как будто бы сверху смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них оценят себя и свое поведение со стороны.

Близнецы

Близнецам смотреть на себя со стороны – привычное дело, присущая им двойственность делает такую практику практически ежедневной. Но сегодня они могут увидеть совсем не то, что захотят: поведение человека, в котором они узнают себя, окажется настолько неприятным, что представители знака ужаснутся: неужели я выгляжу так же?! И – сделают важные выводы.

Дева

Девам, которые в последнее время озабочены своей внешностью, удастся точно определить, что именно в своем имидже они хотят изменить. Причем нужная идея может прийти им в голову, например, при наблюдении за случайными прохожими – понять, что модель схожа с представителями знака, а значит, ее облик желательно позаимствовать.

Скорпион

Скорпионы, увидев себя как будто бы со стороны – в поведении другого человека, неожиданно для себя поймут, как им действовать дальше в сложившейся в их жизни ситуации. Окажется, что таким образом – опосредованно – объективно оценить все обстоятельства гораздо проще, чем делая это с субъективной точки зрения.

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