Три знака Зодиака, которые сегодня смогут узнать о себе много нового

Сегодня, 9 сентября, возможность посмотреть на себя со стороны и узнать о себе много нового получат все знаки Зодиака, но для трех из них это будет особенно важным.

Близнецы

Близнецы смогут отзеркалить себя сами — это тот случай, когда присущая им от природы двойственность принесет не вред, а пользу. Анализируя свои вчерашние поступки, они ясно поймут, что сделали неправильно, и охотно — что для них редкость — решат исправить все, чем окажутся недовольны.

Лев

Львы смогут получить ценные советы, которые помогут им скорректировать все погрешности, от людей, которым они доверяют безусловно. Их критики найдут нужные слова и сумеют убедить царственных особ в том, что вчера, сегодня или некоторое время назад они были неправы.

Дева

Девы бывают на редкость упрямыми, когда речь заходит об их знаниях и умениях — даже будучи заведомо неправыми, они до конца отстаивают свою точку зрения. Так они поступят и сегодня, если только кто-то из окружающих не прокомментирует упрямство представителей знака.

