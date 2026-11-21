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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут встретиться со своим бывшим или бывшей
День, символом которого является вращение колеса, возвращает в нашу жизнь ситуации и людей, с которыми мы общалисьв прошлом.
Как правило, это делается для того, чтобы исправить допущенные ранее ошибки и сделать соответствующие выводы. В такое время также можно встретить свою своего бывшего — или бывшую — и либо возобновить отношения, либо, расставив все точки над «и», завершить их окончательно.
Сегодня, 21 ноября, прошлое может вернуться в жизнь предсавитеелй всех знаков Зодиака, но трем из нихудастся встретить своего бывшегоили бывшую.
Овен
Овны могут под горячую руку рассориться с любимым человеком, доведя дело до расставания, а потом долго об этом сожалеть. Поскольку вина за раздор чаще всего лежит на них, любимые люди не спешат к ним возвращаются, но сегодня судьба даст им шанс пообщаться с бывшими.
Телец
Тельцы часто попадают в ситуацию, когда, высказав любимому человеку свое недовольство, они, остыв, удивляются, что тот не простил и ушел. Сегодня судьба, похоже, подготовит им важную встречу, и только от них самих зависит, смогут они второй раз войти в ту же реку или нет.
Стрелец
Стрельцы, которые уверены, что некогда любимый ими человек давно забыл их, смогут убедиться в том, что это не так. Для общения необходимо сделать первый шаг, что для них не составит особого труда., а, позвонив или написав, они могут рассчитывать на быстрый — и положительный — ответ.
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