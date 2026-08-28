Три знака Зодиака, которые сегодня соберут плоды своих поступков

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Любые поступки, которые мы совершили в предыдущее время, отразятся на нашей жизни самым неожиданным — и непредсказуемым — образом.

Сегодня, 28 августа, собирать урожай смогут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них он будет состоять из последствий их поступков.

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Овен

Овны, которые известны своей непродуманной стремительностью, редко думают о последствиях своих действий, сегодня смогут столкнуться с их не самыми приятными последствиями. Возможно, ситуация чему-то их научит — хотя бы н короткое время, после чего снова вернутся на круги своя.

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Рак

Раков, как представителей самого чувствительного и отзывчивого знака зодиакального круга, ждет урожай не материального, а морального толка. Чем больше в предыдущий период они сделали добра окружающим, тем серьезнее будет ответная благодарность, и — наоборот.

Козерог

Козероги, будучи главными трудоголиками Зодиака, чаще всего бывают довольны вознаграждением, которое получают за свои усилия. Не окажется поводов для обиды у них и на этот раз — работодатели будут настолько довольны результатами их труда, что оплатят их с лихвой.

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