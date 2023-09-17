Три знака Зодиака, которые сегодня станут чересчур мнительными

День негативной лунной энергетики, которая вызывают у людей агрессию – зачастую совершенно немотивированную: в таких случаях резкие выпады окружающих трудно предвидеть и предусмотреть. С другой стороны, многие из нас могут стать тревожными и мнительными, и будут склонны видеть опасность там, где ее нет.

Сегодня, 17 сентября, чересчур тревожными и мнительными могут стать представители всех знаков Зодиака, но три из них будут везде и во всем видеть козни и интриги.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы довольно эмоционально устойчивые люди, но есть у них и слабая сторона: они считают, что всегда должны контролировать ситуацию – как в отношении себя, так и в отношении своих близких. Если что-то в этом смысле идет не так, представители знака впадают в беспокойство, а всего-то и нужно вспомнить о том, что никто не в состоянии полностью контролировать свою жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы и в более спокойные дни очень любят «накручивать» себя, выискивая проблемы там, где их нет, а уж сегодня эта их способность усилится в разы. Прежде чем обнаружить направленный против них «всемирный заговор» представителям знака неплохо было бы задуматься о том, зачем он кому-то нужен – скорее всего ответа на этот вопрос они не найдут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – известные трудоголики, поэтому их психологическая уравновешенность дает сбой, когда речь идет о непонятных ситуациях, связанных с их работой. В таких случаях они начинают подозревать, что кто-то плетет интриги, чтобы лишить их выгодного и интересного заказа, вот и сегодня представители знака могут заподозрить кого=-то из своих конкурентов и извести себя.

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