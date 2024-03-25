Три знака Зодиака, которые сегодня станут кузнецами своего счастья

Нынешний лунный день дает каждому человеку надежду на то, что любые испытания, через которые он проходит в жизни – в том числе, и в данный момент – не навсегда, а после ночи всегда наступает день. Тем не менее, не стоит полагаться только на высшие силы – свою судьбу необходимо строить и своими руками тоже.

Сегодня, 25 марта, полагаться только на чужую помощь – в том числе, и со стороны высших сил – не стоит представителем всех знаков Зодиака, но три из них должны стать кузнецами своего счастья.

Рак

Раки – самые робкие представители Зодиака, но являются таковыми ровно до тех пор, пока ситуация вплотную не коснется их и близких им людей – в таком случае они становятся смелыми и решительными. Именно такие качества звезды советуют им проявить сегодня – так они смогут защитить права тех, кто им дорог.

Дева

Девы – при всей их внешней холодности – являются людьми страстными и решительными, но когда наступает важный в их жизни момент, могут действовать четко и расчетливо. Сегодня им тоже не стоит поддаваться эмоциям – только спокойствие и хладнокровие помогут им сделать единственно верный выбор.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, являются самыми активными и действенными представителями Зодиака – иногда они берут на себя так много, что счтиают, будто бы и вовсе могут управлять всем. Но сегодня им действительно придется взять управление своей жизнь на себя: от того, как они поступят, зависит их жизнь в ближайшее время.

Читайте также: