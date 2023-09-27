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Три знака Зодиака, которые сегодня столкнутся с мистическими событиями

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которые сегодня столкнутся с мистическими событиями

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день, символом которого является колесо, не только возвращает людей в прошлое, но и приоткрывает связь между мирами – нашим и параллельным, потусторонним. Благодаря этому могут открыться тайны, которые, как казалось до сих пор, так и останутся неразгаданными – правда, для этого придется столкнуться с таинственным и непостижимым. 

Сегодня, 27 сентября, с чем-то таинственным могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трое из них могут стать участниками по-настоящему мистических событий. 

Рак 

Раки, которые склонны во всем видеть знаки судьбы, поэтому к любой мистике относятся с пониманием и готовностью оказаться в такого рода событиях, сегодня будут довольны. Например, им сегодня не только можно, но и нужно гадать: такая беседа с судьбой даст им ответ на все вопросы первостепенной важности, которые они ей зададут. 

Козерог 

Козероги, которые являются убежденными материалистами, а потому категорически отказываются признавать факты, не имеющие логического объяснения, сегодня вынуждены будут согласиться с тем, что они существуют. Тем более, что благодаря мистике они смогут найти ответ на важный вопрос личного свойства, что сегодня заинтересует их больше работы. 

Рыбы

Рыбы – благодаря мистическим событиям, участниками которых они окажутся – смогут узнать тайну, которую скрывает от них любимый человек. Она многое объяснит представителям знака в его поведении, но это не значит, что новые знания можно употреблять во вред человеку, который находится рядом, лучше скрыть их от него. 

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Дата публикации
Просмотры
1061
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