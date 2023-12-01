Три знака Зодиака, которые сегодня столкнутся с токсичными людьми

День тяжелой негативной энергетики, когда на поверхность выходят силы зла, доставляющие людям массу неприятностей. Его "полномочными представителями", как правило, являются люди, которых принято называть токсичными – в такие дни, как сегодняшний, они максимально активизируются.

Сегодня, 1 декабря, столкнуться с токсичными людьми предстоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно может быть особенно неприятным.

Рак

Раки – знак мнительный и впечатлительный, они очень остро переживают любой "наезд" со стороны негативно настроенных по отношению к ним. В таких случаях они, как правило, долго "зализывают раны". Сегодня встреча с токсичными людьми будет для них особенно опасной, поэтому нужно сделать все, чтобы ее избежать.

Стрелец

Стрельцы в открытом конфликте отобьются от кого угодно, но это не значит, что в душе у них не остается ран – просто они не демонстрируют их окружающим. Вероятность столкновения с токсичными людьми сегодня крайне велика, но – если обойти и никак не удастся – имеет смысл ответить на их агрессию спокойствием – оно их охладит.

Водолей

Водолеи очень не любят, кода их обижают – в таком случае он могут закатить истерику, переходящую в грандиозный скандал. Поскольку такое поведение навредит прежде всего им самим, имеет смысл проигнорировать чужие враждебные выпады – так они смогут обезопасить себя и перенаправить поток негатива к его "автору".

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