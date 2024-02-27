Три знака Зодиака, которые сегодня услышат о себе неприятную правду

Нынешний день, одним из символов которого является зеркало, позволяет человеку оценить свою жизнь вообще и самих себя в частности в соответствии с мнением окружающих людей. Любые похвалы и комплименты окажется правдой, а замечания и недобрые комментарии должны стать поводом для самоанализа и соответствующей работы над ошибками.

Сегодня, 27 февраля, посмотреть на себя со стороны смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них придется услышать о себе неприятную правду.

Телец

Тельцы могут узнать, что они страдают от нерешительности: для самих представителей знака, которые так не считают, такое откровение станет полной неожиданностью. Но вместо того, чтобы удивляться и возмущаться, им необходимо задуматься: возможно, повод для такого мнения у окружающих их людей есть.

Рак

Ракам на первый взгляд может показаться, что они услышат в свой адрес комплименты, ведь их назовут сердобольными и отзывчивыми на чужую беду. Но представителям знака желательно вникнуть не только в то, о чем говорят, но и в то, о чем умалчивают: возможно, они слишком часто позволят людям садиться себе на голову.

Лев

Львы вполне могут услышать упреки в своем высокомерии, которое окружающие их люди считают ужасным пороком. Представители знака, уверенные в своей доступности и демократичности, будет неприятно поражены, но несмотря на это звезды советуют им задуматься над тем, почему они так выглядят со стороны.

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