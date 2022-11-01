Три знака Зодиака, которые сегодня увидят плоды своих трудов

День, когда под влиянием внешних обстоятельств происходит внутреннее преображение человека – каждый получит именно те качества, которых ему действительно не хватает: одни – уверенность в своих силах, другие – умение отстаивать свои интересы, третьи – спокойствие и уравновешенность. Все мы столкнемся с трансформацией, в том смысле, что плоды трудов и усилий предыдущего времени принесут первые плоды.

Сегодня, 1 ноября, плоды трудов предыдущего времени смогут увидеть представители всех знаков Зодиака, но три из них, образно говоря, получат первый урожай.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те из них, кто в последнее время усердно работал над своей физической формой – старался правильно питаться и занимался спортом, получат все основания для довольства собой. Новое тело в виде завидного тонуса, подтянутых мышц и потерянных килограммов будет стоить усилий, потраченных на его усовершенствование, особенно если учесть, что это только начало преображения.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – прежде всего те, кто в силу сложившихся обстоятельств вынужден был в последнее время учить иностранный язык – неожиданно для себя обнаружат, что он постепенно становится для них если и не родным, как им бы того хотелось, то, во всяком случае, доступным пониманию, а значит, труд, который был затрачен на его освоение, не пропал даром.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые славятся своим трудоголизмом, работают не только из любви к искусству, но и ради вознаграждения в виде денежных знаков или других – прежде всего материальных – благ, которые можно в результате получить. Сегодня они будут очень довольны итогами своего труда, что, в свою очередь, мотивирует их на новые профессиональные достижения.

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