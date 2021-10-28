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Три знака Зодиака, которые сегодня увидят пророческие сны

Три знака Зодиака, которые сегодня увидят пророческие сны

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День, который позволяет человеку понять, правильно ли он живет. Если с самого утра он чувствует себя бодро и уверенно и пребывает в хорошем настроении, значит, он идет по правильной жизненной дороге, и наоборот: мрачное состояние духа и подавленность дадут понять, что он, увы, заблудился. Необходимо также обратить внимание на сны – они могут оказаться вещими. 

Сегодня, 28 октября, пророческие сны могут присниться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо обратить на "ночное кино" особое внимание. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы часто отмахиваются от собственных сновидений, считая их "чушью" и "ерундой", но сегодня их сюжеты окажутся настолько впечатляющими, что они – при всем желании – не смогут их проигнорировать. Скорее всего, сон этой ночи предскажет представителям знака позитивные жизненные перемены, в которых они так нуждаются. Им наконец-то пора встряхнуться, собрать себя из кусочков в единое целое и жить дальше. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – в силу влияния на них Луны – в сны верят абсолютно и безоговорочно, поэтому с их трактовкой у них, как правило, проблем не возникает. Вот и сегодня они легко смогут расшифровать увиденное, тем более что оно сулит им более чем приятные моменты – скорее всего, в личном плане. Особенно это коснется тех, кто пока еще одинок: новое знакомство, которое, как говорила героиня культового фильма, "перерастет в крепкую дружбу": во сне такие события чаще всего предвещает новая сумка. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев нельзя назвать людьми, которые серьезно относятся к снам – тщательно их запоминают и потом дотошно анализируют. Однако не обратить внимания на сон нынешней ночи не смогут и они, таким ярким, зрелищным и эмоционально убедительным он будет. Сновидение будет очень похоже на хороший художественный фильм, поэтому представителям знака – особенно тем, чья профессия связана с творчеством – оно подаст интересную идею, которую они очень скоро реализуют в своей работе. 

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