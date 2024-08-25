Три знака Зодиака, которые сегодня увидят вещи в их истинном свете

День, когда у большинства людей как будто бы спадет с глаз пелена: они увидят то, что до сих пор было скрыто от них за завесой тайны. Благодаря этому придут решение проблемы, которая до сих пор казалась безнадежной – во всех отношениях.
Сегодня, 25 августа, пелена с глаз спадет у представителей всех знаков Зодиака, но три из них смогут увидеь важные вещи в их истинном – а не завуалированном – свете.
Рак
Раки настолько сильно доверяют близким людям, что никогда не перепроверяют их слова и действия: они предпочитают быть обманутыми чем потерять тех, кого по-настоящему любят. Но сегодня им не удастся закрыть глаза на то, что делает их вторая половинка.
Стрелец
Стрельцы крайне редко кого-то обманывают, поэтому и других во лжи не подозревают – например, о том, что любимый человек им изменяет, они узнают позже всех. Но сегодня их близким – любимым или друзьям – нечего не удастся от них скрыть они все увидят в истинном свете.
Водолей
Водолеям, как правило, глубоко безразлично, обманывают их или нет – главное, чтобы они не знали о лжи, а, значит, не переживали по этому поводу. К сожалению, сегодня сохранить свой душевный покой им не удастся – обман окажемся слишком явным, поэтому утаить его не получится.
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