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Три знака Зодиака, которые сегодня узнают что-то очень важное для себя

Три знака Зодиака, которые сегодня узнают что-то очень важное для себя

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной энергетики, которая несет не только удачу в любых начинаниях, но и большой массив информации, из которой надо будет выудить те факты, которые представляют для нас интерес – очень скоро они пригодятся для решения важного – личного или профессионального – вопроса. 

Сегодня, 11 октября, поток информации обрушится на представителей всех знаков Зодиака, но три из них узнают что-то очень важное для себя. 

Рак 

Раки станут обладателями по-настоящему бесценной личной информации о человеке, которого они считают своей второй половинкой. Возможно, он далеко не все им рассказывает, а факты, которые станут известны представителям знака, позволяет помочь ему в важном деле. 

Лев

Львы на собственном опыте смогут убедиться в справедливости высказывания Натана Ротшильда: кто владеет информацией, тот владеет миром. Факты, о которых они узнают в это время, позволят им всерьез продвинуться по службе без связей и интриг – только за счет знаний. 

Стрелец

Стрельцов ждет не самая приятная информация о людях, которых они считают своими друзьями – возможно, эти люди не совсем такие, какими хотят выглядеть в глазах представителей знака. Звезды не советуют им расстраиваться по этому поводу – лучше вовремя узнать, кто чего стоит. 

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