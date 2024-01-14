Три знака Зодиака, которые сегодня узнают что-то важное о своих предках

День непосредственно связан с деревьями – как в прямом, так и в переносном смысле. С одной стороны, можно сажать – и пересаживать – любые растения (с учетом времени года речь идет о домашних цветах), с другой – нужно изучать свое фамильное древо, узнавая все возможное о своих предках.

Сегодня, 14 января, интересоваться своей родословной необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них удастся узнать о своих предках что-то очень интересное.

Близнецы

Близнецы очень трепетно относятся к своему происхождению, хотя редко говорят об этом кому бы то ни было, оставляя факты о нем, так сказать, для внутреннего пользования. Сегодня они могут узнать нечто, что даст им повод для довольства – как своими родственниками, так и самими собой, поскольку они являются их продолжением.

Дева

Девы настолько сильно хотят гордиться своим происхождением, что зачастую подтасовывают данные о своем происхождение, выдавая желаемое за действительное. Но сегодня они – совершенно неожиданно для себя – обнаружат на своем генеалогическом древе, например, прабабушку-графиню, что значительно повысит их самооценку.

Весы

Весам, которые колеблются, пытаясь решить важный житейский вопрос, звезды советуют покопаться в истории своей семьи. В результате они с удивлением могут обнаружить, что кто-то из родственников – причем не самых дальних – не только сталкивался с подобной проблемой, но и успешно ее решил – нужно взять на вооружение его опыт.

Читайте также: