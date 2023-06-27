Три знака Зодиака, которые сегодня узнают, как избавиться от неприятностей

День благоприятен для любого рода новых начинаний. Звезды покровительствуют тем, кто не сидит без дела, а действует даже несмотря на возможные препятствия: их боятся не следует – они сами боятся тех, кто настойчиво идет вперед. Также в это время судьба – или Вселенная – подаст человеку знак относительно того, как ему избавиться от преследующих его неприятностей, главное – прислушаться к этим советам.

Сегодня, 27 июня, изменить жизнь к лучшему смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них узнают, как избавиться от неприятностей.

Медлительные и нерасторопные Тельцы (21.04 – 21.05) многое теряют из-за того, что не успевают вовремя ухватиться за счастливый шанс, который чаще всего перехватывают у них из-под носа другие. Конечно, перевоспитать их, сделав более проворными, невозможно, но сегодня они смогут оказаться в нужное время в нужном месте, получат завидный заказ и сделают из этой ситуации важные выводы.

Близнецам (22.05 – 21.06), неприятности которых в последнее время связаны с тем, что они не могут найти общий язык со своими близкими, похоже, пришла пора пойти на прием к психотерапевту – он не только успокоит неугомонных представителей этого знака, но и поможет им грамотно выстроить отношения с родными и любимыми людьми. Вот только к подругам им с этой целью лучше не обращаться, иначе можно растерять последних.

Оптимистичные Стрельцы (23.11 – 21.12), которые в последнее время часто грустят, потому что испытывают финансовые трудности – и тому есть астрологические причины, найдут вполне приемлемый выход из положения. Им в голову может прийти поистине гениальная идея, воплотив которую в жизнь, они смогут значительно улучшить свое материальное положение – причем не разово, а на постоянной основе.

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