Три знака Зодиака, которые сегодня встретятся со своей бывшей любовью

День, когда в жизнь человека – хочет он этого или нет – вторгается его прошлое. Оно может принять самый разный – порой совершенно неожиданный – вид, но неизменно напомнит о людях и событиях, которые случились в прошлом. Наиболее романтичный сценарий, который может проиграться в этот день, – это встреча с былой любовью.

Сегодня, 8 октября, со своей бывшей любовью могут встретиться все знаки Зодиака, но для трех из них такое свидание сквозь годы окажется особенно важным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как правило, помнят всех своих бывших – их романтизм, как ни странно это покажется окружающим их людям, не знает границ. Особенно трепетно они относятся к первой любви, которая у представителей этого знака в большинстве своем бывает несчастливой. Встреча с ней станет для них настоящим – приятным – потрясением, а может и вовсе привести к переменам в жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – даже те из них, кто давно счастлив в браке – нет-нет да и вспомнят свою первую любовь, с которой, как им кажется, их жизнь сложилась бы куда счастливее, чем с нынешним спутником жизни. Встреча со своим бывшим – или бывшей – даст понять представителям знака, насколько серьезно они заблуждаются: вряд ли они смогли протянуть рядом с этим человеком даже несколько дней.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как правило, не могут забыть именно те отношения, которые закончились для них максимально трагически – например, их бросили без объяснения причин. Представители знака постоянно возвращаются к связанным с этими отношениями событиям и придумывают варианты более благоприятного их исхода. Что же, похоже, сегодня у них будет возможность все исправить.

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