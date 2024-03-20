Три знака Зодиака, которые сегодня забудут о неприятностях как о дурном сне

Нынешний день – один из самых строгих в моральном отношении, когда нужно думать о духовном и, по возможности, приобщаться к нему – ходить в театры, музеи, на выставки. Также его характеризует тот фактор, что именно в это время из нашей жизни уходит плохое – то, что в последнее время осложняло, а. возможно и отравляло нам жизнь.

Сегодня, 200 марта, плохое будет уходить из жизни всех знаков Зодиака, но трем из них особенно повезет – они забудут о своих неприятностях как о страшном сне.

Телец

Тельцы в последнее время столкнулись с проблемами со здоровьем, не могли не повлиять на их душевное состояние – они, в отличие от других, не любят и не умеют болеть. Но сегодня для тех, кто – наконец-то! – решится пойти к врачу, у звезд хорошее известие: болезнь, которая казалась им серьезной, лечится и легко, и быстро.

Стрелец

Стрельцам – особенно тем из них, кто в последнее время переживает из-за финансовых проблем, улыбнется удача – они наконец-то смогут получить крупную сумму, на которую давно рассчитывали. Ее хватит на то, чтобы «закрыть» все долги, которые в последнее время висели на них тяжелым бременем, и перевести дух.

Рыбы

Рыбы, которые в последнее время страдали из-за ссоры с кем –то из близких им людей, порадует желание последних извиниться – поскольку именно они были виноваты в размолвке – и помириться. Главное, не тая камня за пазухой, пойти навстречу и продемонстрировать свое стремление к миру, иначе собеседник может и передумать.

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