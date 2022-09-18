Три знака Зодиака, которые сегодня заподозрят любимых людей в неверности

Нынешний день полон разнообразных испытаний, которые необходимо пройти с честью, в противном случае жизнь – не без нашей помощи – может измениться не в лучшую сторону. Отношения между людьми тоже могут складываться не лучшим образом: в это время слишком велика вероятность предательств и измен.

Сегодня, 18 сентября, заподозрить любимого человека в измене могут представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них ревность может стать настоящей проблемой.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – один из самых ревнивых знаков Зодиака, поэтому нынешний день станет для них настоящим испытанием – мысли об измене близкого человека будут преследовать их на каждом шагу. Причем никакие оправдания и опровержения – как самого предметы ревности, так и звезд, которые будут посылать представителям знака подсказки – на них не повлияют. А зря: сегодня поводов для подозрений у них не будет.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы редко ревнуют свою вторую половинку к кому бы то ни было – им и в голову не может прийти, что те решат сменить такое совершенство, как они, на кого-то другого. Но сегодня они изменят сами себе и устроят грандиозный скандал близкому человеку, обвинив его в измене. Самое неприятное, что основания для таких утверждений у них, скорее всего, будут.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, по большому счету, все равно, изменяет им любимый человек или нет: для скандала им не нужен весомый повод – они могут привязаться к любой мелочи, чтобы показать ему "небо в алмазах". Однако сегодня, ткнув наугад и обвинив любимого в неверности, они вполне могут попасть в точку, чему и сами очень удивятся. Но, сказав "а", придется говорить "б": ссора может привести к любому исходу, вплоть до расставания.

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