Три знака Зодиака, которые смогут восстановить былые отношения

Символом нынешнего дня является кольцо, которое говорит не только о том, что наша жизнь двигается по кругу – или по спирали – возвращаясь в точку, в которой мы уже были, но, переходя при этом на новый уровень. Кольцо также указывает на возможность возобновления прерванных, но незаконченных отношений.

Сегодня, 20 апреля, вернуться в прошлое смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут восстановить былые личные отношения.

Телец

Тельцам, которые – и они это прекрасно знают – сами были во многом виноваты с том, что поссорились с некогда любимым человеком, смогут наладить отношения, признав свою вину. Что же до ситуации, в которой они смогут все исправить, то звезды о ней позаботятся.

Дева

Девы, расставаясь с любимым человеком энное время назад, были абсолютно уверены, что поступают правильно, но со временем переоценили факторы, которые к этому привели, и изменили свое мнение. Теперь же сложатся благоприятные условия для того, чтобы исправить ошибку.

Рыбы

Рыбы осознают, что человек, в которым их когда-то связывали романтические чувства, им очень нужен, внезапно – встретившись с ним случайно. Но это не значит, что на продолжение отношении можно не рассчитывать – наоборот, сегодня для этого сложатся оптимальные условия.

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