Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые смогут восстановить былые отношения

Три знака Зодиака, которые смогут восстановить былые отношения

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Символом нынешнего дня является кольцо, которое говорит не только о том, что наша жизнь двигается по кругу – или по спирали – возвращаясь в точку, в которой мы уже были, но, переходя при этом на новый уровень. Кольцо также указывает на возможность возобновления прерванных, но незаконченных отношений. 

Сегодня, 20 апреля, вернуться в прошлое смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут восстановить былые личные отношения. 

Телец 

Тельцам, которые – и они это прекрасно знают – сами были во многом виноваты с том, что поссорились с некогда любимым человеком, смогут наладить отношения, признав свою вину. Что же до ситуации, в которой они смогут все исправить, то звезды о ней позаботятся. 

Дева

Девы, расставаясь с любимым человеком энное время назад, были абсолютно уверены, что поступают правильно, но со временем переоценили факторы, которые к этому привели, и изменили свое мнение. Теперь же сложатся благоприятные условия для того, чтобы исправить ошибку. 

Рыбы

Рыбы осознают, что человек, в которым их когда-то связывали романтические чувства, им очень нужен, внезапно – встретившись с ним случайно. Но это не значит, что на продолжение отношении можно не рассчитывать – наоборот, сегодня для этого сложатся оптимальные условия. 

Читайте также:

Пленный военный армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам

Пленный военный армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам

Похожие темы:

Следующая публикация