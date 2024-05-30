Три знака Зодиака, которые смогут заработать деньги собственным умом

День, когда нужно продолжать работу, начатую накануне, а вот от новых начинаний лучше отказаться. Самой успешной сферой деятельности станет интеллектуальный и умственный труд – даже сугубо практические задачи нужно решать с этой точки зрения, то есть, в любом случае нужно, как говорится, работать головой.

Сегодня, 30 мая, успех в интеллектуальной сфере ждет представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут заработать деньги собственным умом.

Близнецы

Близнецам трудно бывает отличить ум и сообразительность от проворства и хитрости, при помощи которых они решают многочисленные профессиональные и житейские – задачи. Но сегодня представителям знака понадобится весь их интеллект, чтобы не только поработать, но и заработать.

Весы

Весы, которых отличает осторожность, а порой и нерешительность, сегодня – во всяком случае, так считают звезды – могут рискнуть и – выиграть. Правда, им в данном случае необходимо надеяться не на удачу, а на собственное здравомыслие, которое позволит выбрать верную цель.

Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют просчитывать каждый свой шаг в профессиональном и финансовом отношении, только так они смогут разобраться, что к чему, и вместо убытка, который им пришлось бы потерпеть, действуй они менее осмотрительно получат прибыль.

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