Три знака Зодиака, которые в эти дни должны рассчитывать только на себя

24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, – время, когда можно браться за самые сложные проекты – прежде всего это касается профессиональной деятельности, но поскольку один из дней приходится на выходной, можно заняться и решением бытовых проблем. В любом случае просить о помощи окружающих в это время не стоит – необходимо рассчитывать только на собственные силы.

В эти дни, 8 и 9 сентября, принцип опоры на свои силы должен стать руководящим для представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них – особенно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны почти никогда не обращаются к другим за помощью, и не потому, что им мешает скромность или, наоборот, гордость – они просто не успевают это сделать. Представители знака настолько стремительны, что начинают действовать, не раздумывая, так что сегодня им не придется изменять свои привычки – они со всем справятся сами.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам просить кого-либо о помощи не позволяет достоинство: им кажется, что нет такого дела, с которым они бы не справились самостоятельно, без постороннего участия. Сегодня им стоит придерживаться этой линии поведения, поскольку даже если они решат попросить кого-то принять участие в проекте, которым они занимаются, вполне могут столкнуться с отказом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, столкнувшись с непростыми обстоятельствами, любят окружать себя многочисленными советчиками и помощниками – как добровольными, так и принудительными: с их помощью они могут справиться с любой задачей. Но сегодня, скорее всего, все они будут заняты своими делами, поэтому представителям знака придется решать свои вопросы самостоятельно – и они справятся.

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