Три знака Зодиака, которые в эти дни могут начать жизнь с чистого листа

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, – прекрасное время для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Процессы, которые сопутствовали человеку в предыдущий жизненный период, продолжаются, и начинается очередной виток его личной и профессиональной истории. Однако, не разрушив – или не завершив – старое, к новому приступать не стоит – на успех в таком случае можно не надеяться.

В эти дни, 19 и 20 сентября, начать жизнь с чистого листа могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно это сделать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы перейдут к новому этапу своей жизни расчетливо и планомерно – так, как они и привыкли все делать. Причем перемены в их существовании могут быть связаны с переездом, о котором они и слышать не хотели в последние полгода. Теперь же какое-то событие личного характера буквально вытолкнет их из былых жизненных условий, за которые они так держались, в новые, гораздо более интересные во всех отношениях.

Весы (24.09 – 23.10)

У Весов за плечами остался довольно сложный и тяжелый роман, который отнял у них много моральных и физических сил. Теперь же – после его окончания – в их жизни возникла пустота, которая очень расстраивает представителей знака. И – совершенно напрасно, поскольку свято место пусто не бывает: вполне возможно, что именно в эти дни они встретят человека, который заслонит их от былых переживаний.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы в последнее время работали упорно и плодотворно, поэтому многое успели сделать. Но пришла пора, как это ни грустно для представителей знака, завершать этот профессиональный этап и переходить к новому. Главное, аккуратно закрыть все дела, чтобы к представителям знака ни у кого не было претензий, и тогда новый проект, который принесет не только деньги, но и славу, не заставит себя долго ждать.

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