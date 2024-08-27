Три знака Зодиака, которые в эти дни могут открыть новую страницу своей жизни

24-й лунный день, который продлится двое календарных суток, прекрасное время для новых начинаний во всех сферах нашей жизни – как профессиональных, так и личных: можно основывать свое дело, переходить на новую работу, переезжать на другое место жительства, признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Главное, завершить те проекты, которые еще находятся в работе – они будут тормозить продвижение вперед.

В эти дни, 27 и 28 августа, приступать к новым начинаниям можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут открыть новую страницу своей жизни.

Овен

Овнам – особенно тем из них, кто давно собирается сменить место жительства, например, сменив город на морское побережье – не стоит терять времени даром. В эти дни сложатся максимально благоприятные условия для того, чтобы осуществить свою мечту.

Близнецы

Близнецам, которые давно ищут возможность перейти на новую работу, а, возможно, и полностью сменить род деятельности, получат шанс совершить полный переворот в профессинальной сфере – главное для них, не упустить важный момент – он вряд ли повторится.

Рыбы

Рыбы, которых в эти дни, как и в любое другое время, больше всего волнует их личная жизнь, получат возможность изменить ее к лучшему: новая встреча, которая ждет представителей знака в это время, станет началом рассказом, написанном на ее новой странице.

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