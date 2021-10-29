Три знака Зодиака, которые в эти дни могут получить неожиданную прибыль

24-й лунный день, который растянется почти на двое суток, благоприятен для старта новых проектов, но для этого сначала необходимо подтянуть все существующие "хвосты", иначе они будут тормозить стремительное движение вперед. Удачными также окажутся финансовые операции, которые желательно провести в пятницу, но и суббота принесет неожиданную прибыль.

В эти дни, 29 и 30 октября, получить неожиданную прибыль могут представители всех знаков Зодиака, но у трех из них есть серьезный шанс разбогатеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, хоть и являются трудолюбивыми поневоле, взявшись за дело, работают до тех пор, пока не решат все стоящие перед ними задачи. Вот и в эти дни они, скорее всего, закончат работу над важным проектом и получат вполне заслуженное вознаграждение. И если это произойдет в пятницу, то уже в субботу они смогут с удовольствием потратить значительную часть суммы – главное, не увлекаться, в противном случае можно обнулить все свои счета.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в эти дни вряд ли получат какие-то деньги, зато они могут придумать гениальный план относительно того, как их заработать. Мозги у них будут работать четко и ясно, логические схемы выстраиваться легко и безошибочно, а идеи окажутся поистине гениальными. Если представителям знака удастся в ближайшее время воплотить их в жизнь, сумма на их банковском счету значительно увеличится, так что не стоит терять времени – нужно все тщательно просчитать и подготовить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, к бизнесу и финансам которых звезды сейчас особенно благосклонны, могут – поимущественно в пятницу, заключать любые сделки, а также составлять и подписывать любые договоры. Правда, чтобы получить в результате солидные выплаты, необходимо соблюсти важное условие – отказаться от участия в рискованных предприятиях, результат которых непредсказуем, а потому чреват потерями – представителям знака необходимо учесть все возможные риски.

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