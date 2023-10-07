Три знака Зодиака, которые в эти дни могут "пойти налево"

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, астрологи называют днем испытаний. Чаще всего они связаны с отношениями с близкими нам людьми, которые могут обидеть, предать или подставить под удар. Впрочем, у этого явления есть и обратная сторона – мы сами можем, что называется, пойти налево, не думая о том, как потом улаживать отношения с близким человеком.

В эти дни, 7 и 8 октября, изменить своей второй половинке могут представитель всех знаков Зодиака, но три из них особенно сильно почувствуют желание «пойти налево».

Телец

Тельцов не назовешь главными изменщиками Зодиака, но время от времени желание изменить своей второй половинке посещает и их: эти дни станут именно такими. Поскольку останавливаться на этом – ложном – пути представители знака не захотят, им стоит подумать о том, как они будут оправдываться перед своей второй половинкой.

Рак

Раков на греховный путь могут толкнуть только очень серьезные причины – например, встреча с человеком, которого они раньше любили, но потом – не по своей вине – расстались. Трудно сказать, какое чувство возьмет в их душе верх в результате: радость от долгожданной встречи или раскаяние, которое неизбежно через пару дней.

Рыбы

Рыбы не так уж часто изменяют своим вторым половинкам, поскольку считают: зачем ходить налево от одного человека к другому, если можно просто уйти от первого ко второму. Но измена этих дней будет для представителей знака не столько правилом, сколько исключением – точнее, недоразумением, поэтому лучше скрыть его от любимого человека.

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