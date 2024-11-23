Три знака Зодиака, которые в эти дни могут решать даже самые сложные задачи

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, обладает мощной лунной энергетикой, которая изначально не имеет «окраски» – как позитивной, так негативной: ее мы определяем сами. Главное в это время – действовать, в таком случае можно будет управлять энергиями дня, а не подчиняться им.

В эти дни, 23 и 24 ноября, активно действовать необходимо представителям всех знаков Зодиака, при этом три из них могут решить даже самые сложные задачи.

Телец

Тельцы основательно подходят к решению любой задачи – как профессинальной, так и бытовой. Поскольку речь идет о выходных днях, то, скорее всего, представителям знака придется решать проблемы, связанные с хозяйством, но они справятся с ними на «отлично».

Весы

Весам главное – не метаться из стороны в сторону, а выбрать одну линию поведения, тогда вопрос личного характера, который важен для представителей знака, не будет больше стоять на повестке дня, потому что они легко, быстро и – самое главное – успешно его решат.

Стрелец

Стрельцы привыкли добиваться своего во что бы то ни стало, и, надо признать это у них хорошо получается. Сегодня, несмотря на выходные, им, скорее всего, придется решать проблемы профессионального свойства – с ними они справятся наилучшим образом.

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