Три знака Зодиака, которые в эти дни не только могут, но и должны сделать дом своей крепостью

Гороскоп / © Credits

Реклама

Это время желательно провести в одиночестве, что в выходные проще, чем в будни. При этом нужно заниматься исключительно собственным домом, превращая его в свою крепость — если не в прямом, то в переносном смысле.

В эти дни, 7 и 8 марта, остаться дома желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом обязательно нужно превратить его в свою крепость — уютное и надежное место.

Рак

Раки редко ждут удачного времени для того, чтобы «укрепить» свой дом — можно сказать, что они занимаются им постоянно. Но в эти дни представители знака могут удвоить и даже утроить усилия, полностью изменив интерьер к весне — например, обновив текстиль.

Реклама

Дева

Девам, которые с трудом расстаются с вещами, даже если они уже «состарились» или не имеют практического применения, важно провести генеральную уборку в шкафах. Звезды советуют выбросить все, что захламляет их полки и помещение в целом и войти в весну налегке.

Скорпион

Скорпион звезды советуют заняться уборкой, наведя идеальную чистоту в и без того чистом доме. Так предстаивтелям знака удатся расчистить место для благотворной энергии, которая позволит ее потокам — в том числе, и финансовым — беспрепятственно продвигаться как в доме, так и в жизни в целом.

Читайте также: