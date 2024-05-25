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Три знака Зодиака, которые в эти дни поймут, что сами запрограммировали свое настоящее

Три знака Зодиака, которые в эти дни поймут, что сами запрограммировали свое настоящее

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний – 18-й лунный день – продлится почти двое календарных суток, в течение этого времени необходимо обратить пристальное внимание на события, которые будут происходить как с нами, так и вокруг нас. Любое происшествие будет иметь значение, поскольку даст понять, каким образом мы сами «организовали» свое будущее – и хорошее, и плохое. 

В эти дни, 25 и 26 мая, то, что все в нашей жизни неслучайно, станет ясно представителям всех знаков Зодиака, но трое из них поймут: события в их жизни они запрограммировали сами. 

Телец 

Тельцы, которые не отличаются трудолюбием, похоже, довели свои дела до того состояния, когда количество их ничегонеделания переросло в качество – точнее, к полному упадку. Винить в ситуации представителям знака некого – придется взяться за работу, и как можно быстрее. 

Дева

Девам не стоит удивляться тому, что большая часть друзей и знакомых в последнее время отдаляются от них все дальше и дальше. Представители знака стали чересчур категоричными в общении, а это редко кому нравится – придется извиняться и налаживать отношения. 

Стрелец

Стрельцы, которых от других знаков Зодиака отличает стремительность и стремительность, причём, иногда эти качества являются для них чрезмерными, о чем впоследствии жалеют. В эти дни представители хотя бы иногда нужно сначала думать, а уж потом делать.  знака поймут, что 

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