Три знака Зодиака, которые в эти дни смогут преодолеть любые препятствия

20-й лунный день, который будет длиться почти двое календарных суток, благоприятное время для анализы своих действий в развитии: можно будет понять, какие события в прошлом привели к положению, которое сложилось сейчас, и как они "проиграются" с будущем. Энергия, которая дается людям в такие периоды, позволяет достичь самых недоступных целей и преодолеть любые препятствия.

В эти дни, 29 и 30 марта, мощный приток энергии почувствую представители всех знаков Зодиака, но трем из них она даст возможность преодолеть любые препятствия.

Овен

Овны – как главные бойцы – зодиакального круга – и в любой другой день не замечают препятствий, которые возникают у них на пути, сегодня же они просто их сметут. Главное, в ходе достижения поставленных целей не потерять к ним интерес, что очень часто приводит к тому, что имевшее все шансы на успех дело ничем не заканчивается.

Весы

Весы преодолевают препятствия, которые встают у них на пути, силой разума и осмотрительности: они заранее просчитывают все факторы, которые могут им помешать сделать то, что они задумали. Правда, в момент перехода от размышлений к действиям представителям знака мешают свойственные им сомнения и колебания, но в эти дни их не будет.

Стрелец

Стрельцы являются большими любителями пробивать лбом стены, вместо того, чтобы спокойно – и успешно – их обойти. В эти дни, будучи вдохновленными мощным притоком космической энергии, они в разы усилят свои "пробивные" качества, что позволит им устранить любые препятствия – звезды никому не советуют становиться у них на пути.

Читайте также: