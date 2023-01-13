Три знака Зодиака, которые в это время могут возвыситься над окружающими

22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, дает возможность приобщиться к мудрости, которая сохранилась с древних времен и дошла до наших дней. Она будет доступна всем без исключения, главное – иметь желание получить эти знания. Интересно, что они делают тех, кто ими обладает, не только умнее, эрудированнее и начитаннее, но и могущественнее.

В эти дни, 13-14 января, к мудрости, которую за века своего существования накопило человечество, смогут приобщиться представители всех знаков Зодиака, но три из них благодаря новым знаниям смогут возвыситься над окружающими.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам для того, чтобы почувствовать себя выше других, как правило, и повод не нужен, а уж если они его получат, то вернуть их обратно – на землю – будет практически невозможно. Знания, которые они почерпнут из старых фолиантов и манускриптов, позволят им взглянуть на окружающих их людей с высоты птичьего полета, в котором почувствуют себя они сами – головокружение от успехов представителям знака обеспечено.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы любят разного рода эзотерику и магию, последней они иногда пользуются, хотя никогда в этом и не признаются – они до последнего будут стоять на том, что всего добились собственным трудном, что, впрочем, недалеко от истины. Однако новые знания, тем не менее, возвысят представителей знака над другими людьми – новые знания всегда делают человека конкурентноспособным.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы благодаря полученным в эти дни знаниям наконец-то поймут, как им решить важную рабочую задачу, над которой они бьются уже довольно давно. Возможно, Нобелевскую премию они в результате не получат, но на денежное вознаграждение и укрепление профессиональной репутации могут рассчитывать вполне. Другие на их месте почувствовал бы, что высоко взлетели, но они вряд ли станут гордиться.

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