Три знака Зодиака, которые возненавидят других за собственные недостатки

День, символом которого является зеркало, отражает не окружающий нас мир, а нас самих, поэтому очень важно обращать внимание на происходящие события. Особенно важно анализировать чувства, которые будут возникать по отношению к окружающим людям: нас в них будут раздражать те недостатки, которые мы не хотим замечать у себя.

Сегодня, 21 августа, испытывать раздражение по отношению к окружающим будут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут возненавидеть других за собственные недостатки.

Телец

Тельцы в момент сильного раздражения могут «затоптать» – к счастью, только в фигуральном смысле – любого оппонента. Можно только предполагать, что произойдет, если – вот как сегодня – встретятся два таких человек, но, возможно, они хотя бы поймут, как выглядят в таких случаях.

Дева

Дев может вывести из себя человек, который, как им покажется, знает куда больше, и при этом так же, как и они, кичится своими знаниями, как будто бы давая понять другим, что их эрудиция оставляет желать лучшего. Прежде чем злиться, неплохо подумать, кого же этот человек им напоминает.

Весы

Весы своей неуверенностью в том, чего они хотят на самом деле, м соответственно, колебаниями из стороны в сторону, могут вывести из себя кого угодно, но сегодня у них появится прекрасная возможность увидеть, как это выглядит со стороны и – ужасно разозлиться по этому поводу.

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