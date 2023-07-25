Три знака Зодиака, которых могут преследовать страхи и мрачные мысли

День негативной энергетики, когда темные силы – если, конечно, им это позволить – могут перевесить светлые, поэтому необходимо быть крайне осторожными и осмотрительными. Не стоит доверять малознакомым, незнакомым и сомнительным людям, соглашаться на участие в проектах, которые даже на начальном этапе вызывают вопросы, и потакать своим слабостям, даже если речь идет всего лишь о лишнем кусочке торта. Также необходимо противостоять страхам и мрачным мыслям, которые будут одолевать людей в это время.

Сегодня, 25 июля, страхи и мрачные мысли могут преследовать представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно гнать их от себя.

Мнительных Раков (22.06 – 22.07), как художника, может обидеть каждый, а уж страхи и мрачные мысли – их привычное состояние, поэтому фобии, которые могут преследовать их сегодня, и связанные с ними опасения, представителям знака не в новинку. Бороться с ними звезды советуют проверенным способом: во всем – от окружающих людей до обстоятельств – искать позитивные моменты, на самом деле их гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Уверенные в себе Львы (23.07 – 21.08) крайне редко поддаются мрачным мыслям – они моментально от них избавляются, а боятся они чего-либо еще реже, поэтому сегодняшнее засилье того и другого будет для них в новинку. Впрочем, представители знака легко смогут справиться с факторами, которые другим точно испортили бы настроение, главное – не начинать копаться в причинах произошедшего, на таком анализе вполне можно «зависнуть».

Неэмоциональные Козероги (22.12 – 20.01) только кажутся непробиваемыми – на самом деле они довольно ранимы, просто не показывают этого окружающим, чтобы не давать недоброжелателям оружия, которое те смогли бы использовать против них. С сегодняшними страхами и мрачными мыслями-предчувствиями, которые могут их преследовать, представители знака справятся, погрузившись с головой в работу: уже через полчаса они позабудут обо всем.

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