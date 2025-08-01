Три знака Зодиака, которых могут преследовать страхи и мрачные мысли

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Сегодня, 1 августа, страхи и мрачные мысли могут преследовать представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно гнать их от себя.

Рак

Для Раков, которым свойственная мнительность, страхи и мрачные мысли –привычное состояние, поэтому фобии, которые могут преследовать их сегодня, никого не удивят. Бороться с ними звезды советуют проверенным способом: во всем искать позитив, которого больше, чем негатива.

Лев

Львы редко поддаются мрачным мыслям – они моментально от них избавляются. Вот и сегодня представители знака легко смогут справиться с факторами, которые другим точно испортили бы настроение, главное – не начинать копаться в причинах произошедшего.

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Козерог

Козероги только кажутся непробиваемыми – на самом деле они довольно ранимы, просто не показывают этого окружающий. С сегодняшними страхами и мыслями-предчувствиями, которые могут их преследовать, представители знака справятся, погрузившись с головой в работу.

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