Три знака Зодиака, которых сегодня будет отличать катастрофическая обидчивость

День, когда – хотим мы того или нет – эмоциональный фон повышается, что, в свою очередь, приводит к резким скачкам настроения – от позитива к негативу и обратно. Неудивительно, что наше настроение будет практически все время находиться под ударом, а такие качества, как чрезмерная впечатлительность, мнительность раздражительность и обидчивость, возьмут верх, что сделает общение между людьми сложным и проблематичным.

Сегодня, 12 апреля, обидчивость в разной степени будет свойственна представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них она станет по-настоящему катастрофической.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, обидевшиеся на кого-либо, как правило, представляют собой опасность для всех остальных – они могут начать придираться ко всем, кто находится рядом. Особенно это опасно для тех, кто является руководящими работниками – их подчиненным можно только посочувствовать, но и остальные могут показать себя не с лучшей стороны. Не стоит наживать себе врагов – их и так достаточно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, войдя в "режим" обидчивости, не смогут сразу остановиться – их будет бросать из стороны в сторону в течение всего дня: они могут падать духом, считая, что их смертельно оскорбили, а затем начинают сомневаться в том, что у их обидчиков действительно были такие цели – возможно, они просто ошиблись. Звезды советуют представителям знака не делать сегодня важных выводов об отношениях с этими людьми – они окажутся неверными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы отличаются редкостной обидчивостью в любой – даже позитивный с энергетической точки зрения – день, но сегодня их чувствительность может превзойти все возможные пределы. Их нервозность – и даже истеричность – всерьез может осложнить жизнь не только им самим, но и окружающим их людям. Поскольку бороться с влиянием звезд трудно, представителям знака рекомендуется ограничить свое общение с людьми.

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