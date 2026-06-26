Три знака Зодиака, которых сегодня могут накрыть романтические чувства

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Тем не менее выход «в люди» неожиданно может принести новое знакомство и, как следствие, романтические чувства.

Сегодня, 26 июня, остаться дома звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трех из них, если они все-таки решатся выйти за его порог, могут накрыть романтические чувства.

Телец

Тельцам — особенно тем из них, кто все время думает о своей былой любви, — звезды подарят еще один шанс снова влюбиться в того же самого человека. Его появление в их жизни окажется неожиданным и приятным, ну а уже как будут развиваться события дальше, зависит только от них.

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Дева

Девы неожиданно обнаружат, что им симпатичен человек, с которым они знакомы долгие годы. Взвесив все факторы и обстоятельства, они решат, что нужно строить счастливую личную жизнь, но предварительно представители самого практичного знака тщательно все подготовят.

Водолей

Водолеи на собственном опыте смогу убедиться в том, что любовь с первого взгляда — не выдумка авторов женских романов и существует на самом деле. Человек, которого они встретят совершенно случайно, настолько сильно западет в душу, что им совсем не захочется с ним расставаться.

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