Три знака Зодиака, которых сегодня могут одолеть мании

Один из самых сложных в психологическом отношении лунных дней, когда человек находится под сильнейшим прессингом негатива. Минимальной реакцией на космическую энергетику станет хандра и депрессия, максимальной – разнообразные мании, от мании величия до мании преследования, к которым необходимо отнестись с вниманием и пониманием, но, главное, без паники: они – явление временное.

Сегодня, 19 февраля, психические мании могут одолеть представителей всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют их особенно остро.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы могут в очередной раз столкнуться с навязчивым состоянием, которое, кстати, совсем их не напрягает, скорее, наоборот. Называется оно сквандерманией и выражается в неудержимом желании тратить деньги. Представителям знака – в силу присущего им транжирства – и в любой другой день нежелательно ходить по магазинам без крайней необходимости, сегодня же они могут нанести серьезный урон своему бюджету.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы буквально помешаны на чистоте, но, как правило, эта мания не мешает им жить в обществе и общаться с окружающими их людьми. Однако сегодня она может выйти из-под контроля, и чистота станет не залогом здоровья, как принято считать, но и опасной манией, которая может привести к серьезному психическому расстройству. К счастью, к вечеру желание отмывать все до блеска вернется в исходное – нормальное – состояние.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы часто загоняют свои переживания вглубь, что негативным образом сказывается на их моральном состоянии, не зря они считаются одним из самых депрессивных знаков Зодиака. Неудивительно, если сегодня им придется познакомиться с манией преследования – им будет казаться, что весь мир ополчился против них, а они не знают, как защищаться. К счастью, уже завтра неприятная мания рассеется, так что надо немного потерпеть.

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