Три знака Зодиака, которых сегодня могут одолеть мании

Один из самых сложных в психологическом отношении лунных дней, в течение которого мы находимся под сильнейшим прессингом космического негатива. Минимальной реакцией на космическую энергетику станет хандра и депрессия, максимальной – разнообразные мании, которые, несмотря на всю неприятность их проявления, являются явлением временным.

Сегодня, 30 декабря, столкнуться с негативной космической энергетикой придется представителям всех знаков Зодиака, но трех из них может одолеть настоящая мания.

Близнецы

Близнецы, которые и так часто страдают от свойственной им двойственности, сегодня и вовсе могут столкнуться с настоящим раздвоением личности. Что ж, им не привыкать к такому состоянию, поэтому достаточно будет потерпеть до завтра, когда они почувствуют облегчение.

Дева

Девы буквально помешаны на чистоте, сегодня эта мания может выйти из-под контроля, и чистота станет не залогом здоровья, как принято считать, но и опасной манией, которая может привести к серьезному психическому расстройству – к счастью, к вечеру наваждение рассеется

Рыбы

Рыбы не любят демонстрировать окружающим свое моральное состояние – они предпочитают переживать его наедине с собой. Но нынешнее состояние, близкое к мании преследования, может сыграть с ними злую шутку, а ведь стоит рассказать о нем кому-то из близких, как они развеют их опасения.

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