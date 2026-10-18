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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которых сегодня могут одолеть мрачные предчувствия

День с темной и опасной для человека энергетикой, когда — чтобы не попасть в неприятную ситуацию — необходимо все время быть настороже.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Подавленность, эмоциональность и угнетенность духа, которые испытывают люди в это время, могут быть причиной невеселых мыслей, страхов, тревог и нехороших предчувствий, которые, к счастью, окажутся ложными.

Сегодня, 18 октября, почувствовать на сеебе темную энергетику суток смогут представители всех знаков Зодиака, но трех из них могут одолеть мрачные предчувствия.

Овен

Овны не оставляют без внимания ни одного из своих предчувствий. Вот и на этот раз малейший факт, который не будет укладываться в их картину мира, они обязательно возведут в статус трагедии мирового масштаба, центром которой — на их взгляд — окажутся они сами.

Лев

Львы, которые уверены, что с ними ничего неприятного не произойдет, на этот раз будут склонны преувеличивать опасность в виде мрачных и неприятных ее предчувствуют. Причем, эмоции, которые они могут испытывать, легко приведут к самой настоящей истерике.

Рыбы

Рыбы, как один из самых мистических знаков Зодиака, находят причины для переживаний в тех вещах и ситуациях, на которые другие не обратили бы ни малейшего внимания. Надо признать, что иногда — как сегодня — они бывают правы и их предчувствия имеют под собой реальные основания.

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