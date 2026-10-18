Три знака Зодиака, которых сегодня могут одолеть мрачные предчувствия

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Подавленность, эмоциональность и угнетенность духа, которые испытывают люди в это время, могут быть причиной невеселых мыслей, страхов, тревог и нехороших предчувствий, которые, к счастью, окажутся ложными.

Сегодня, 18 октября, почувствовать на сеебе темную энергетику суток смогут представители всех знаков Зодиака, но трех из них могут одолеть мрачные предчувствия.

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Овен

Овны не оставляют без внимания ни одного из своих предчувствий. Вот и на этот раз малейший факт, который не будет укладываться в их картину мира, они обязательно возведут в статус трагедии мирового масштаба, центром которой — на их взгляд — окажутся они сами.

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Лев

Львы, которые уверены, что с ними ничего неприятного не произойдет, на этот раз будут склонны преувеличивать опасность в виде мрачных и неприятных ее предчувствуют. Причем, эмоции, которые они могут испытывать, легко приведут к самой настоящей истерике.

Рыбы

Рыбы, как один из самых мистических знаков Зодиака, находят причины для переживаний в тех вещах и ситуациях, на которые другие не обратили бы ни малейшего внимания. Надо признать, что иногда — как сегодня — они бывают правы и их предчувствия имеют под собой реальные основания.

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