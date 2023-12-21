Три знака Зодиака, которых сегодня могут одолевать фобии

Не самый приятный день лунного календаря, в течение которого наша психика может подвергаться атаке со стороны злых сил. Как правило, это проявляется в тревожных состояниях, появлении немотивированных страхов, мрачных мыслей и сомнений в себе и своих силах. Фобии, которые могут одолеть человека сегодня, продиктованы энергией Луны, но это не значит, что перед ними нужно пасовать.

Сегодня, 21 декабря, злые силы окажут влияние на представителей всех знаков Зодиака, но трех из них могут одолеть серьезные фобии.

Рак

Раки, которые больше всего боятся остаться в одиночестве, сегодня могут "накрутить" себя на эту тему, внушив себе, что их никто не любит, а значит, они никому не нужны. В таком случае звезды рекомендуют представителям знака поговорить с любимым человеком – он развеет все существующие у них страхи.

Лев

Львы ужасно боятся, что окружающие о них забудут, и начнут уделать внимание кому-то другого – этого они точно не смогут перенести. Под их страхом нет никаких реальных оснований, но, как известно, фобии иррациональны, поэтому ничто – и никто – не помешает представителям знака запугивать себя.

Рыбы

Рыбам может показаться, что земля уходит у них из-под ног: все зыбко, туманно и ненадежно. Уверения в том, что уже завтра их пессимизм сменится оптимизмом, вряд ли успокоят представителей знака – они в это просто не поверят, поэтому им нужно затаиться - так никакая опасность их не найдет.

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