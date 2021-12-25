Три знака Зодиака, которых сегодня могут осенить гениальные идеи

22-й лунный день, который растянется почти на двое суток, – время усиления и обновления умственных особенностей, который желательно потратить на задачи соответствующего – интеллектуального – характера. Можно учиться новому и накапливать информацию. Идеи, которые придут в голову в это время, окажутся – скажем без ложной скромности – гениальными, поэтому важно их запомнить, чтобы впоследствии – сразу же после праздников – воплотить в жизнь.

В эти дни, 25 и 26 декабря, продуктивные творческие идеи могут прийти в голову представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них они окажутся по-настоящему гениальными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, несмотря на перманентное стремление сменить род деятельности, до сих пор не смогли понять, чем именно им нужно заняться, чтобы и приятные эмоции получить, и неплохо заработать. Именно в это время они поймут, в каком направлении им необходимо действовать, чтобы достичь своей цели – как моральной, так и материальной. Вполне возможно, что новым занятием представителей знака станет хобби, которому они посвящают все свободное время. До сих пор они получали от него только удовольствие, теперь же, похоже, оно станет для них бюджетообразующим занятием.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые не знают, как закончить важный проект, которым они занимаются продолжительное время, именно в этом смысле удастся "родить" гениальную идею. На них снизойдет понимание, что и как нужно сделать, чтобы поставить яркую точку в этом деле – возможно, они сами удивятся, почему до сих пор не додумались до такого простого решения. Разумеется, в эти хвататься за работу не стоит – все-таки в праздник положено отдыхать и веселиться, а уже после их окончания можно приступать к завершающему этапу работы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – прежде всего те, которые занимаются творчеством – в последнее время ощущают кризис жанра – они не знают, в какую сторону развивать его дальше. То, что им доступно, кажется нудным и бесперспективным, а то, что вызывает интерес, не дает возможностей для реализации в силу самых разных – как объективных, так и субъективных – причин. В эти праздничные дни желания представителей знака совпадут с их возможностями: они явственно увидят в каком направлении идти, причем оно будет не только интересным, но и материально доступным, поскольку огромных денежных вложений не потребует.

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